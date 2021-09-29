Звёздные войны. Казнь шу-торунская. Мятежники и плуты. Плуты и мятежники

Грандиозный финал! Отважная монаршая особа бросается выручать родную планету, над которой нависла угроза! Нет, это не принцесса Лея. на сей раз речь о королеве Шу-Торуна Триос! Лея же придумывает неожиданный план и собирается повести в атаку свой именитый отряд! однако не все его члены разделяют цели принцессы… А тысячи дроидов-шпионов рыщут по галактике в поисках новой базы Альянса повстанцев, из-за чего Люку Скайуокеру и его товарищам приходится организовать сложный многоходовый манёвр. Чубакка и С-3РО внезапно открывают неизвестную цивилизацию! Удастся ли им спасти её от сил Империи? Хан и Лея натыкаются на бывшего возлюбленного принцессы, но кто на самом деле такой этот Дар Чемпион? Сам Люк знакомится с чувствительной к силе девушкой по имени Варба, которая тоже не так проста, как кажется… Тем временем восстание в поисках места для своей новой базы подальше от хищных когтей Империи прибывает на планету Хот! Руку помощи им протягивают чёрный археолог доктор Афра и охотник за головами, киборг Бейлерт Веланс. Но судьба мятежников уже предрешена… ведь в галактике господствует Империя! Включает выпуски комикса "Звёздные войны" (2015) № 62–75 и "Звёздные войны: господство Империи" Кирона Гиллена, Грега Пака, Анхеля Унсуэты, Андреа Броккардо, Guru-eFX, Фила Ното, Чарльза Соула, Итана Сакса, Саймона Спурриэра, Каспара Вейнгарда, Люка Росса, Паоло Вилланелли, Роланда Боши, Арифа Прианто, Ли Лафриджа и Рашель Розенберг.