Зов моря.

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Зов моря. комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-280
  • Вес: 145 гр.
  • Издатель: Alt Graph
  • Количество страниц: 136
  • Жанр: Приключения и Философия
  • Автор: Дрю Вэйнг
Оригинальная цена
380 ₽
266 ₽
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Описание

Мягкий переплёт, 136 страниц, мелованная бумага, обложка с клапанами, 120х150 мм

«Зов моря» — дебютная работа Дрю Вэйнга, на создание которой у него ушло около пяти лет. С одной стороны, феноменальный графический роман о морских приключениях: прожжённые матросы, экзотические порты, бескрайние океанские просторы, пираты, морские сражения — всё это вы найдёте в «Зове моря».

Но в то же время книга о чём-то более простом и практически неосязаемом. Вам никогда не казалось, что в жизни что-то идёт не так, чего-то не хватает? Этот вопрос не даёт покоя и главному герою «Зова моря». Против своей воли он отправляется в путешествие длиною в жизнь и после многих лет лишений, испытаний и тяжелой работы обретет желанный ответ.

Дрю Вэйнгу удалось практически невозможное — показать целую человеческую жизнь всего за 134 страницы. И мы уверены, что «Зов моря» никого не оставит равнодушным.

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