Мягкий переплёт, 136 страниц, мелованная бумага, обложка с клапанами, 120х150 мм

«Зов моря» — дебютная работа Дрю Вэйнга, на создание которой у него ушло около пяти лет. С одной стороны, феноменальный графический роман о морских приключениях: прожжённые матросы, экзотические порты, бескрайние океанские просторы, пираты, морские сражения — всё это вы найдёте в «Зове моря».

Но в то же время книга о чём-то более простом и практически неосязаемом. Вам никогда не казалось, что в жизни что-то идёт не так, чего-то не хватает? Этот вопрос не даёт покоя и главному герою «Зова моря». Против своей воли он отправляется в путешествие длиною в жизнь и после многих лет лишений, испытаний и тяжелой работы обретет желанный ответ.

Дрю Вэйнгу удалось практически невозможное — показать целую человеческую жизнь всего за 134 страницы. И мы уверены, что «Зов моря» никого не оставит равнодушным.