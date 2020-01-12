Вика Картер в стране чудес

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Вика Картер в стране чудес комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-4849
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Вика Картер
  • Издатель: Комильфо
  • Размер: 16,5 x 24,5 см.
  • Количество страниц: 48
  • Год выпуска: 2019
  • Жанр: Приключения
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Алексей Хромогин и Вика Картер
  • ISBN: 978-5-91339-899-4
310 ₽

Описание

Вика Картер - популярная стримерша и повелительнца консолей, она обожает видеоигры, своего кота и ещё много всего, но меньше всего ей по душе, когда родственники вырывают её из запланированного стрим-марафона для скучной семейной поездки на дачу, по пути на которую Вика со своим котом внезапно попадают в Страну Чудес - странный волшебный мир, где отдыхают и живут персонажи из видеоигр. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по миру видеоигр, погибающему из-за таинственного вируса. Нашим героям предстоит не только найти дорогу домой, но и заодно спасти Страну Чудес ... Если получится.

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