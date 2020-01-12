Вика Картер в стране чудес

Вика Картер - популярная стримерша и повелительнца консолей, она обожает видеоигры, своего кота и ещё много всего, но меньше всего ей по душе, когда родственники вырывают её из запланированного стрим-марафона для скучной семейной поездки на дачу, по пути на которую Вика со своим котом внезапно попадают в Страну Чудес - странный волшебный мир, где отдыхают и живут персонажи из видеоигр. Добро пожаловать в увлекательное путешествие по миру видеоигр, погибающему из-за таинственного вируса. Нашим героям предстоит не только найти дорогу домой, но и заодно спасти Страну Чудес ... Если получится.