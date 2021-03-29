Sonic. Кризис в городе. Комикс. Выпуск 5

Новые потрясающие приключения Соника и его друзей. Перевод, верстка и леттеринг от команды фанатов Соника Diamond Dust при участии Сыендука! Сможет ли Соник вывести город из кризисной ситуации? Или он наконец-то встретил равного соперника? В то время как доктор Эггман заразил весь город своим новым метал-вирусом, создав таким образом целую армию зомботов, Соник пытается удержать свою инфекцию под контролем. А когда опасная инфекция поражает друзей Соника, становится ясно, что никто не может чувствовать себя в безопасности!