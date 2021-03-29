Sonic. Кризис в городе. Комикс. Выпуск 5

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Sonic. Кризис в городе. Комикс. Выпуск 5 комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-6834
  • Вес: 430 гр.
  • Источник: Sonic the Hedgehog
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 96
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Флинн Йэн
  • ISBN: 978-5-04-117754-6
Оригинальная цена
1 055 ₽
739 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Новые потрясающие приключения Соника и его друзей. Перевод, верстка и леттеринг от команды фанатов Соника Diamond Dust при участии Сыендука! Сможет ли Соник вывести город из кризисной ситуации? Или он наконец-то встретил равного соперника? В то время как доктор Эггман заразил весь город своим новым метал-вирусом, создав таким образом целую армию зомботов, Соник пытается удержать свою инфекцию под контролем. А когда опасная инфекция поражает друзей Соника, становится ясно, что никто не может чувствовать себя в безопасности!

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