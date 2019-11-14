Черная наука. Как падать вечно. Книга 1.

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Черная наука. Как падать вечно. Книга 1. комикс
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Описание

Наконец-то Грант Маккей, глава Лиги учёных-анархистов, совершил невозможное: с помощью своего изобретения — Столпа — он расшифровал Чёрную науку и пробился сквозь барьеры реальности. Но что-то пошло не так, и теперь Маккей и его команда затерялись в бескрайних просторах Всевременной. Их швыряет из мира в мир. Теперь они — живые мертвецы, потерпевшие кораблекрушение в бесконечном океане чужих реальностей.

 

 

Есть лишь один путь — вперёд. И всего один вопрос: как далеко они готовы зайти, чтобы снова попасть домой?

 

 

В первой книге собраны выпуски серии «Черная наука» #1-6.

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