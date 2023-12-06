Сага. Делюкс-издание. Книга Вторая.

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Во вторую книгу делюкс-издания вошли главы 19-36, а также первая в истории «Саги» галерея рисунков, в создании которой приняли участие художники
Джен Бартел, Бенгал, Клифф Чанг, Пиа Гуэрра, Фейт Эрин Хикс, Карл Кершл, Джейсон Латур, Маркос Мартин, Тодд Макфарлейн, Шон Гордон Мерфи, Стив Скроуси, Чип Здарски.
Увеличенный формат, ляссе.
В жизни наших героев начинается новый этап: родителям Хейзел придется освоить новые занятия и пережить болезненные расставания, а ей самой — узнать, что такое школа...
2023-12-06 17:38:48
Комикс топ, большое спасибо! Подскажите пожалуйста, всё ещё можно надеяться на выход продолжения, или маловероятно?
2022-07-07 09:21:22
Издание и правда шикарное. Ждем продолжения.
2022-05-27 15:43:15
Издание-супер....Скажите а продолжение будет?
2022-05-27 17:26:39
Следующий делюкс будет после выпуска 8 и 9 томов стандартного издания.