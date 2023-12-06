Сага. Делюкс-издание. Книга Вторая.

3 отзыва
Сага. Делюкс-издание. Книга Вторая. комикс
7%
  • Saga. Deluxe Edition. Book Two.
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-5802
  • Вес: 1820 гр.
  • Источник: Saga
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 29 x 19 см.
  • Количество страниц: 472
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Приключения, Драма и Научная фантастика
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Фиона Стэплз и Брайан К. Вон
  • ISBN: 978-5-91996-267-0
  • Дата выхода: Март 2021
Оригинальная цена
1 190 ₽
1 105 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Во вторую книгу делюкс-издания вошли главы 19-36, а также первая в истории «Саги» галерея рисунков, в создании которой приняли участие художники
Джен Бартел, Бенгал, Клифф Чанг, Пиа Гуэрра, Фейт Эрин Хикс, Карл Кершл, Джейсон Латур, Маркос Мартин, Тодд Макфарлейн, Шон Гордон Мерфи, Стив Скроуси, Чип Здарски.
Увеличенный формат, ляссе.

В жизни наших героев начинается новый этап: родителям Хейзел придется освоить новые занятия и пережить болезненные расставания, а ей самой — узнать, что такое школа... 

Отзывы и вопросы

A

Н

Комикс топ, большое спасибо! Подскажите пожалуйста, всё ещё можно надеяться на выход продолжения, или маловероятно?

В

Издание и правда шикарное. Ждем продолжения.

Б

Издание-супер....Скажите а продолжение будет?

Xl Media

2022-05-27 17:26:39

Следующий делюкс будет после выпуска 8 и 9 томов стандартного издания.

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