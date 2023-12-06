Сага. Делюкс-издание. Книга Вторая.

Во вторую книгу делюкс-издания вошли главы 19-36, а также первая в истории «Саги» галерея рисунков, в создании которой приняли участие художники

Джен Бартел, Бенгал, Клифф Чанг, Пиа Гуэрра, Фейт Эрин Хикс, Карл Кершл, Джейсон Латур, Маркос Мартин, Тодд Макфарлейн, Шон Гордон Мерфи, Стив Скроуси, Чип Здарски.

Увеличенный формат, ляссе.



В жизни наших героев начинается новый этап: родителям Хейзел придется освоить новые занятия и пережить болезненные расставания, а ей самой — узнать, что такое школа...