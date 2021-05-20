Оттенки магии. Стальной принц. Ночь кинжалов

Две сотни лет прошло с тех пор, как четыре мира были магическим образом запечатаны друг от друга. Красный Лондон, столица Империи Арнса, процветает под правлением династии Марешей. Но когда король Нокиль Мареш узнаёт, что его сын, принц Максим, больше думает не о собственном королевстве, а об иных мирах, он отправляет его в опасный поход в надежде обратить взгляд принца на насущные проблемы. Куда же он направил Максима? На Кровавый берег, в Веросу – печально известный и опасный портовый городок. С первой же минуты принцу предстоит столкнуться с бандитами и ворами, мошенниками и дебоширами… а чтобы выжить, ему придётся сразиться с Королевой пиратов и пройти Ночь кинжалов!