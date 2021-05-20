Оттенки магии. Стальной принц. Ночь кинжалов

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Оттенки магии. Стальной принц. Ночь кинжалов комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7045
  • Вес: 800 гр.
  • Издатель: Fanzon
  • Размер: 16,5 х 25,9 см.
  • Количество страниц: 248
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Виктория Шваб и Андреа Олимпиери
  • ISBN: 978-5-04-112279-9
Оригинальная цена
980 ₽
686 ₽
Цена по акции Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Две сотни лет прошло с тех пор, как четыре мира были магическим образом запечатаны друг от друга. Красный Лондон, столица Империи Арнса, процветает под правлением династии Марешей. Но когда король Нокиль Мареш узнаёт, что его сын, принц Максим, больше думает не о собственном королевстве, а об иных мирах, он отправляет его в опасный поход в надежде обратить взгляд принца на насущные проблемы. Куда же он направил Максима? На Кровавый берег, в Веросу – печально известный и опасный портовый городок. С первой же минуты принцу предстоит столкнуться с бандитами и ворами, мошенниками и дебоширами… а чтобы выжить, ему придётся сразиться с Королевой пиратов и пройти Ночь кинжалов!

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