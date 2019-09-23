Манхэттенские проекты. Том 2.

Мягкий переплёт.



В лаборатории в Лос-Алсмос лучшие умы человечества - ученые с мировым именем Эйнштейн, Оппенгеймер, Ферми, Фейнман, Фон Браун, Даглян - трудятся над строго засекреченной программой "Манхэттенские проекты". Официально работа ведется над разработкой атомной бомбы, но на самом деле все значительно сложнее и запутаннее. Да с учеными все не так просто. Энрико Ферми (автор парадокса, ставящего под сомнение существование внеземной жизни) оказывается инопланетянином, физик-теоретик Оппенгеймер — маньяком-каннибалом с расщеплением личности, а Эйнштейн — алкоголиком. "Манхэттенские проекты" - это кровожадная, невероятно увлекательная и дико смешная альтернативная история 40-х годов прошлого века, в которой круто замешаны наука, внеземные цивилизации, политика и военные авторства Джонатана Хикмана, создателя "Восток Запада", "Infinity", "Secret Wars", "FF" и множества других.