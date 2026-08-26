Wabi Sabi. Глоток счастья по-японски

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Wabi Sabi. Глоток счастья по-японски книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-14702
  • Вес: 470 гр.
  • Издатель: КоЛибри
  • Размер: 18,3х13,3х2,6
  • Количество страниц: 256
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Рафаэль Видалинг
  • ISBN: 978-5-389-24732-1
895 ₽
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Описание

Ничто не вечно, ничто не законченно и ничто не совершенно. Воплощая в себе глубокую мудрость дзен-буддизма, японская концепция ваби-саби дарит новый взгляд на мир, красоту, мораль и образ жизни, позволяя вырваться из плена общепринятых представлений о «благополучии» и отвести взгляд от ложных целей, обратив его к главному. Эта книга окажет неоценимую услугу каждому, кто желает раскрепоститься и переосмыслить свою жизнь, поставив во главу природное, а не возделанное, естественное, а не искусственное, незначительное, а не символичное, шероховатое, а не гладкое, непредвиденное, а не предусмотренное. Отдохните душой в прохладной тени идей, изложенных на страницах этой книги, чтобы сделать глоток свежего воздуха в душном мире соперничества, расчета, приобретательства, гонки за достижениями. Оцените прелесть минимализма и сдержанности, неправильных форм и незавершенности, чтобы сделать первый шаг на пути к принятию несовершенства всего сущего и осознанию величия бесконечности.

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