Прогейминг, Overwatch, киберспорт. Как подростки-геймеры, миллиардеры и предприниматели творят будущее

Увлекательный рассказ из первых рук о проекте самой масштабной в истории профессиональной киберспортивной лиги и о гонке за ее главный приз — миллион долларов.

Добро пожаловать в мир компьютерных игр, где борьба идет за большие деньги. Действующие лица здесь — подростки-геймеры, миллиардеры, владеющие спортивными командами, и знаменитые предприниматели: все они стремятся понять и покорить этот быстро развивающийся мир развлечений будущего. Книга переносит читателя в центр киберспортивной революции, давая возможность погрузиться в жизни игроков и «агентов влияния» игрового мира. Это ироничное и полное неожиданных поворотов повествование о подъеме профессионального гейминга и киберспортивной индустрии.

Автор книги Остин Мурхед — заядлый любитель компьютерных игр, чье внимание приковала к себе лига по Overwatch (OWL): не случайно спортивные магнаты Роберт Крафт, Стэн Кронке и Джефф Уилпон выложили по 20 миллионов долларов, чтобы их команды приняли в ней участие. Пока автор изучает жизнь лиги, OWL у нас на глазах делает киберспорт одним из популярнейших развлечений американской аудитории, заключая контракты на телевизионное вещание с ABC и ESPN, полностью заполняя стадионы НБА во время своих матчей и параллельно формируя новый типаж юных профессиональных спортсменов.

Внимательно следя за двумя ведущими командами лиги, San Francisco Shock и London Spitfire, на их пути к успеху в первом сезоне лиги, Мурхед приоткрывает для нас закулисье киберспорта — изматывающие тренировки и спартанские условия жизни самых популярных игроков турнира. Помимо домов, в которых живут и тренируются геймеры, а также соревнований, в которых они оттачивают свое мастерство, автор проводит читателя в комнаты для совещаний разработчика Overwatch компании Blizzard Entertainment, где бизнесмены, мечтающие заработать на молодежной культуре, инвестируют в новые киберспортивные франшизы десятки миллионов долларов.

Это захватывающая история о суперзвездах гейминга и взгляд в будущее спорта и развлечений.