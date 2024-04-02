Особенности воспитания небожителей

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Особенности воспитания небожителей книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12174
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,8 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Джейд Дэвлин и Лис Карбон
  • ISBN: 978-5-17-161904-6
675 ₽
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Описание

Божественные звери, мстительные духи, волшебные пилюли и, конечно же, прекрасные бессмертные заклинатели. Китайская сказка! Но попала в нее я, русский врач скорой помощи. Не надо мне таких приключений, сидим тихо! Тихо, я сказа... М-м-м, божечки, тощий-то какой. Тоже мне, небожитель.

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