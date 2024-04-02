Особенности воспитания небожителей

Божественные звери, мстительные духи, волшебные пилюли и, конечно же, прекрасные бессмертные заклинатели. Китайская сказка! Но попала в нее я, русский врач скорой помощи. Не надо мне таких приключений, сидим тихо! Тихо, я сказа... М-м-м, божечки, тощий-то какой. Тоже мне, небожитель.