Разлука Орхидеи и Повелителя демонов

Цветочную фею Ланьхуа преследуют неудачи. Случайно поменявшись телами с самим древним Повелителем демонов, воплощением зла, она оказывается заперта в Небесной башне. Дунфан Цинцан решает воспользоваться наивной небожительницей, чтобы отомстить заклятому врагу. Да только Маленькая Орхидея вовсе не так проста: она готова отчаянно сражаться за свою жизнь.

Но вот беда: постепенно фея начинает испытывать запретные чувства к Большому Демону. Ответит ли ей взаимностью бессердечный Повелитель? Или цель для него превыше всего?



История о демоне и фее, хранящих удивительный секрет. История, таящаяся в чарующем аромате орхидей.