Разлука Орхидеи и Повелителя демонов

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Разлука Орхидеи и Повелителя демонов книга
  • Love Between Fairy and Devil
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-14583
  • Вес: 660 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,2 x 12,7 см.
  • Количество страниц: 672
  • Жанр: Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Цзюлу Фэйсян
  • ISBN: 978-5-17-170703-3
999 ₽
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Описание

Цветочную фею Ланьхуа преследуют неудачи. Случайно поменявшись телами с самим древним Повелителем демонов, воплощением зла, она оказывается заперта в Небесной башне. Дунфан Цинцан решает воспользоваться наивной небожительницей, чтобы отомстить заклятому врагу. Да только Маленькая Орхидея вовсе не так проста: она готова отчаянно сражаться за свою жизнь.
Но вот беда: постепенно фея начинает испытывать запретные чувства к Большому Демону. Ответит ли ей взаимностью бессердечный Повелитель? Или цель для него превыше всего?

История о демоне и фее, хранящих удивительный секрет. История, таящаяся в чарующем аромате орхидей.

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