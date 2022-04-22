Учимся рисовать аниме по простым шаблонам. Руководство по созданию персонажей в любимом жанре

Книга Кристофера Харта, автора мировых бестселлеров по рисованию, научит каждого рисовать аниме по простым шаблонам. Начав с таких базовых форм, как линия и круг, к концу книги ты начнешь создавать собственных персонажей в популярном жанре. Опираясь на простые шаблоны и понятные объяснения, автор покажет, как рисовать разные человеческие фигуры и лица, делать креативные прически и подбирать яркие наряды. Вместе с этой книгой ты познакомишься с удивительным жанром аниме и начнешь создавать своих первых героев.