Учимся рисовать аниме по простым шаблонам. Руководство по созданию персонажей в любимом жанре

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Учимся рисовать аниме по простым шаблонам. Руководство по созданию персонажей в любимом жанре книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-8860
  • Вес: 500 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Количество страниц: 144
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Кристофер Харт
  • ISBN: 978-5-04-154814-8
Уроки от Кристофера Харта
Книга 1
Книга 2
Книга 3
670 ₽
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Описание

Книга Кристофера Харта, автора мировых бестселлеров по рисованию, научит каждого рисовать аниме по простым шаблонам. Начав с таких базовых форм, как линия и круг, к концу книги ты начнешь создавать собственных персонажей в популярном жанре. Опираясь на простые шаблоны и понятные объяснения, автор покажет, как рисовать разные человеческие фигуры и лица, делать креативные прически и подбирать яркие наряды. Вместе с этой книгой ты познакомишься с удивительным жанром аниме и начнешь создавать своих первых героев.

 

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