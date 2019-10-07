Ходячие мертвецы. Падение Губернатора.

В идеально обустроенном для защиты от зомби городке Вудбери свои правила и законы. Благодаря им там царит спокойствие и стабильность. Но всему может прийти конец...



Столкнувшись с жестокостью и насилием Губернатора, Лилли Коул пытается найти способ остановить его чудовищные деяния, когда в город прибывают новые люди - Рик, Мишонн и Глен.



Им только предстоит узнать, что, возможно, ходячие - не самые опасные существа в наступившем хаосе.