Ходячие мертвецы. Падение Губернатора.

310 ₽
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В идеально обустроенном для защиты от зомби городке Вудбери свои правила и законы. Благодаря им там царит спокойствие и стабильность. Но всему может прийти конец...
Столкнувшись с жестокостью и насилием Губернатора, Лилли Коул пытается найти способ остановить его чудовищные деяния, когда в город прибывают новые люди - Рик, Мишонн и Глен.
Им только предстоит узнать, что, возможно, ходячие - не самые опасные существа в наступившем хаосе.