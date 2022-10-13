Нагоми: Японский путь к счастью, здоровью и благополучию

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Нагоми: Японский путь к счастью, здоровью и благополучию книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-9662
  • Вес: 260 гр.
  • Издатель: КоЛибри
  • Размер: 12,7 x 17,6 см.
  • Количество страниц: 208
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Философия
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Кен Моги и Эмбер Андерсон
  • ISBN: 978-5-389-19306-2
675 ₽

Описание

«За молчаливостью и сдержанностью японцев кроется многовековой секрет обретения благополучия и гармонии в жизни. В этой книге описывается японский путь к самореализации и душевному спокойствию — Путь нагоми». (Кен Моги)

Ученый и писатель Кен Моги, автор мирового бестселлера «Икигай. Смысл жизни по-японски», знакомит с оригинальной жизненной философией, глубоко укоренившейся в истории, традициях и культуре Страны восходящего солнца. Нагоми можно рассматривать как первооснову многих хорошо известных японских концептов — ваби-саби (философии принятия недолговечности и временной природы всего, что нас окружает, способности замечать прелесть мимолетного и незаконченного), кинцуги (искусства видеть прекрасное в нарушенной целостности формы и воздавать должное тем трудностям и испытаниям, которые оставляют на нас свой след), дзен (умения восстанавливать внутренний баланс, не подверженный влиянию извне)… Таким образом, постигнув нагоми, вы сможете лучше понять суть и других ключевых идей японской эстетики и древних идеалов.

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