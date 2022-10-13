Нагоми: Японский путь к счастью, здоровью и благополучию

«За молчаливостью и сдержанностью японцев кроется многовековой секрет обретения благополучия и гармонии в жизни. В этой книге описывается японский путь к самореализации и душевному спокойствию — Путь нагоми». (Кен Моги)

Ученый и писатель Кен Моги, автор мирового бестселлера «Икигай. Смысл жизни по-японски», знакомит с оригинальной жизненной философией, глубоко укоренившейся в истории, традициях и культуре Страны восходящего солнца. Нагоми можно рассматривать как первооснову многих хорошо известных японских концептов — ваби-саби (философии принятия недолговечности и временной природы всего, что нас окружает, способности замечать прелесть мимолетного и незаконченного), кинцуги (искусства видеть прекрасное в нарушенной целостности формы и воздавать должное тем трудностям и испытаниям, которые оставляют на нас свой след), дзен (умения восстанавливать внутренний баланс, не подверженный влиянию извне)… Таким образом, постигнув нагоми, вы сможете лучше понять суть и других ключевых идей японской эстетики и древних идеалов.