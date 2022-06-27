Королева Чхорин. Сценарий. Часть 1

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Королева Чхорин. Сценарий. Часть 1 книга
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-9115
  • Вес: 750 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Количество страниц: 608
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Комедия и Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Чхве Аиль и Пак Геок
  • ISBN: 978-5-17-144832-5
835 ₽

Описание

Чан Бонхван — талантливый повар, построивший блестящую карьеру. Он работает в Голубом доме, и его жизнь можно назвать идеальной. Но однажды все переворачивается с ног на голову: Чан Бонхван оказывается в прошлом, в эпохе Чосон, да еще и в теле женщины — королевы Чхорин! Король Чхольчон, новоиспеченный супруг, кажется слабым и безвольным, а настоящая власть сосредоточена в руках вдовствующей королевы Сунвон. Но что, если король прячет свое истинное лицо под маской? Оказавшемуся в самом центре придворных интриг Чан Бонхвану предстоит научиться всем тонкостям придворного этикета, чтобы самому не стать жертвой амбиций внезапно обретенных «родственников». И, конечно же, найти способ вернуться обратно, в свою столь идеальную жизнь.

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