Королева Чхорин. Сценарий. Часть 1

Чан Бонхван — талантливый повар, построивший блестящую карьеру. Он работает в Голубом доме, и его жизнь можно назвать идеальной. Но однажды все переворачивается с ног на голову: Чан Бонхван оказывается в прошлом, в эпохе Чосон, да еще и в теле женщины — королевы Чхорин! Король Чхольчон, новоиспеченный супруг, кажется слабым и безвольным, а настоящая власть сосредоточена в руках вдовствующей королевы Сунвон. Но что, если король прячет свое истинное лицо под маской? Оказавшемуся в самом центре придворных интриг Чан Бонхвану предстоит научиться всем тонкостям придворного этикета, чтобы самому не стать жертвой амбиций внезапно обретенных «родственников». И, конечно же, найти способ вернуться обратно, в свою столь идеальную жизнь.