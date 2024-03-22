Дом-убийца в кольце огня

"Дом закатного солнца" знаменитого автора детективов Юдзана Такарады – крайне загадочный особняк со множеством потайных помещений. Это место буквально нашпиговано странными механизмами. Когда-то они служили для интеллектуальных игр писателя, но теперь тот прикован к постели и едва соображает.

Лесной пожар запер в доме Такарады весьма разношерстную компанию. Люди оказались отрезаными от мира кольцом огня. Чтобы спастись, они должны найти тайный проход, скрытый где-то в здании. Однако поиски прерваны шокирующим событием – внучка литератора… раздавлена замысловатым подвесным потолком одной из комнат.

В компании есть два человека с выдающимися дедуктивными способностями. Асукай Хикару, бывший детектив, считает, что это несчастный случай – девушку убил сам дом. Тэруёси Кацураги – детектив начинающий, однако он уверен: убийца – один из них. Перед лицом неминуемой гибели в огне эти двое начинают битву умов…