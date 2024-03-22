Дом-убийца в кольце огня

0 отзывов
Дом-убийца в кольце огня книга
26%
  • Категория: Книги
  • Артикул: Books-12161
  • Вес: 400 гр.
  • Издатель: Эксмо
  • Размер: 12,5 x 20 см.
  • Количество страниц: 320
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Детектив
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Тацуми Ацукава
  • ISBN: 978-5-04-197560-9
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
715 ₽
530 ₽
Специальная цена

Описание

"Дом закатного солнца" знаменитого автора детективов Юдзана Такарады – крайне загадочный особняк со множеством потайных помещений. Это место буквально нашпиговано странными механизмами. Когда-то они служили для интеллектуальных игр писателя, но теперь тот прикован к постели и едва соображает.

Лесной пожар запер в доме Такарады весьма разношерстную компанию. Люди оказались отрезаными от мира кольцом огня. Чтобы спастись, они должны найти тайный проход, скрытый где-то в здании. Однако поиски прерваны шокирующим событием – внучка литератора… раздавлена замысловатым подвесным потолком одной из комнат.

В компании есть два человека с выдающимися дедуктивными способностями. Асукай Хикару, бывший детектив, считает, что это несчастный случай – девушку убил сам дом. Тэруёси Кацураги – детектив начинающий, однако он уверен: убийца – один из них. Перед лицом неминуемой гибели в огне эти двое начинают битву умов…

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)