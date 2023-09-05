MadnessMalina. Между моими мирами

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MadnessMalina. Между моими мирами артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-11592
  • Вес: 760 гр.
  • Издатель: Манн, Иванов и Фербер
  • Размер: 21,4 x 27 см.
  • Количество страниц: 168
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: MadnessMalina
  • ISBN: 978-5-00214-088-6
1 360 ₽

Описание

Артбук российской художницы MadnessMaina, создательницы вселенной "Чертова Дюжина" и одноименного веб-комикса.

Это не только невероятные иллюстрации, но и честный рассказ о том, как детские истории, помогающие справиться с жизненными обстоятельствами и сохранить себя, превращались в иллюстрации, как персонажи оживали, обрастали собственными характерами, узнаваемыми чертами и... теряли цвет, превращаясь сначала в графику, а потом в веб-версию.

Фишки книги:

— "Легкий" редрайв мини-комиксов "Беглецы" и "Какао".

— Анкеты персонажей комикса "Чертова Дюжина" и фан-факты о Живой стране, много-много иллюстраций, скетчей и даже один из первых эскизов Дюка.

— Своеобразная арт-биография. Автор показывает, как свои эмоции можно переработать в творчество.

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