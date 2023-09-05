MadnessMalina. Между моими мирами

Артбук российской художницы MadnessMaina, создательницы вселенной "Чертова Дюжина" и одноименного веб-комикса.

Это не только невероятные иллюстрации, но и честный рассказ о том, как детские истории, помогающие справиться с жизненными обстоятельствами и сохранить себя, превращались в иллюстрации, как персонажи оживали, обрастали собственными характерами, узнаваемыми чертами и... теряли цвет, превращаясь сначала в графику, а потом в веб-версию.

Фишки книги:

— "Легкий" редрайв мини-комиксов "Беглецы" и "Какао".

— Анкеты персонажей комикса "Чертова Дюжина" и фан-факты о Живой стране, много-много иллюстраций, скетчей и даже один из первых эскизов Дюка.

— Своеобразная арт-биография. Автор показывает, как свои эмоции можно переработать в творчество.