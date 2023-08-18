Икки. Опыт борьбы с удушьем

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Икки. Опыт борьбы с удушьем артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-11503
  • Вес: 665 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 19,7 x 25,5 см.
  • Количество страниц: 144
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Икки
  • ISBN: 978-5-17-158544-0
  • Дата выхода: Октябрь 2023
1 350 ₽
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Описание

В данном артбуке собраны работы популярной современной художницы Икки, которая расскажет о своем творческом пути, сюжетах работ и опыте становления профессиональным художником. На страницах книги читателей встретят как самые популярные, так и новые работы. Детализированные и прекрасные иллюстрации не оставят никого равнодушным, а полезные советы касательно критики, выгорания, оттачивания мастерства и много другого будут особенно интересны для начинающих художников.

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