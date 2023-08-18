Икки. Опыт борьбы с удушьем

В данном артбуке собраны работы популярной современной художницы Икки, которая расскажет о своем творческом пути, сюжетах работ и опыте становления профессиональным художником. На страницах книги читателей встретят как самые популярные, так и новые работы. Детализированные и прекрасные иллюстрации не оставят никого равнодушным, а полезные советы касательно критики, выгорания, оттачивания мастерства и много другого будут особенно интересны для начинающих художников.