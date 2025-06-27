Набор Jada Toys модель машинок Fast & Furious 1:32 (Twin Pack) 97042 1970 Dodge Charger 97345 1995 T выполнен по мотивам франшизы "Форсаж". Одна из моделей выполнена в виде культовой Toyota Supra Пола Уокера из первого «Форсажа». Кинолента сыграла заметную роль в популяризации Toyota Supra во всем мире. «Форсаж» (The Fast and the Furious «Быстрые и яростные») — американская медиафраншиза, состоящая из девяти полнометражных и двух короткометражных фильмов. Главный герой — полицейский под прикрытием Брайан О’Коннер (Пол Уокер). Его цель — быть принятым в автобанду легендарного уличного гонщика Доминика Торетто (Вин Дизель), которого подозревают в налётах на грузовики с бытовой техникой.

Автомобили в "Форсаже" - основная часть актёрского состава. В фильме много разных машин со всего мира, но ни одному из раритетов не уделяют столько внимания, как Dodge Charger 1970, водителем которой является Вин Дизель, исполняющий роль главного героя Доминика Торрето. Идеальная глянцевая краска и огромный нагнетатель воздуха заставляют задержать свой взгляд на нём. А после судьбоносной гонки он стал узнаваем везде.