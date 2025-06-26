Модель Машинки Форсаж 1:32 1993 Honda Civic Coupe(F1) 34419 по мотивам франшизы "Форсаж".

"Форсаж" - американская медиафраншиза в жанре экшн, в центре которой серия фильмов, посвящённых уличным гонкам, ограблениям и шпионажу. Первый фильм положил начало оригинальной тетралогии, посвящённой незаконным уличным гонкам. С "Форсажа 5" франшиза перешла к ограблениям и шпионажу, за которым последовали пять сиквелов в этом жанре.