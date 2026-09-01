Magic Show Series Lynette's Wonder Cat

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Magic Show Series Lynette's Wonder Cat category.action-figures
  • Категория: Action figures / Экшн фигурки
  • Артикул: Action-Figures-14767
  • Вес: 90 гр.
  • Источник: Genshin Impact
  • Размер: 9.5 X 12.5 X 7
  • Производитель: miHoYo
  • Материал: Пластик
3 599 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Линетт - играбельный персонаж Анемо Усии. Тихая и сдержанная, Линетт работает ассистенткой фокусника у своего брата Линни. Взрыв стихии может трансформировать её в Изумительную кошачью коробку, которая привлекает атаки на себя и атакует окружающих врагов.
Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. 

Размер: 5,4 х 5,4 х 10 см.

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