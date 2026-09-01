Magic Show Series Lynette's Wonder Cat

Линетт - играбельный персонаж Анемо Усии. Тихая и сдержанная, Линетт работает ассистенткой фокусника у своего брата Линни. Взрыв стихии может трансформировать её в Изумительную кошачью коробку, которая привлекает атаки на себя и атакует окружающих врагов.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей.



Размер: 5,4 х 5,4 х 10 см.