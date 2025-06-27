Модель Машинки Форсаж 1:32 Honda S2000 0801310976104 по мотивам франшизы "Форсаж".

"Форсаж" ("The Fast and the Furious", или "Быстрые и яростные") - американская медиафраншиза, состоящая из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала, выпущенных с 2001 по 2023 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal. Помимо фильмов, франшиза была в центре внимания других средств массовой информации, включая аттракционы в Universal Studios Hollywood и Universal Studios Florida, живые выступления, рекламу, игрушки и видеоигры.