Super Action Statue Dio (Awakened Version) Third (JoJo's Bizarre Adventure Part 3)

0 отзывов
Super Action Statue Dio (Awakened Version) Third (JoJo's Bizarre Adventure Part 3) category.action-figures
13 990 ₽

Описание

Дио (пробужденная версия) из «JoJo's Bizarre Adventure Part 3» теперь доступен в линейке «Super Action Statue» от Medicos в третьем цвете! Эта невероятно подвижная фигурка поставляется с двумя сменными головами, а поскольку его тело от шеи и ниже взято от Джонатана Джостара, на его спине видна родимая метка в форме звезды, характерная для семьи Джостар! В комплекте восемь сменных рук — включая окровавленные — для воссоздания его запоминающейся позы «Да!», а также табличка с диалогом «WRYYYYYYYYYY»! Подставка с рукой для позирования в воздухе также включена. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота: 15,5 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)