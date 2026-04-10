Super Action Statue Dio (Awakened Version) Third (JoJo's Bizarre Adventure Part 3)

Дио (пробужденная версия) из «JoJo's Bizarre Adventure Part 3» теперь доступен в линейке «Super Action Statue» от Medicos в третьем цвете! Эта невероятно подвижная фигурка поставляется с двумя сменными головами, а поскольку его тело от шеи и ниже взято от Джонатана Джостара, на его спине видна родимая метка в форме звезды, характерная для семьи Джостар! В комплекте восемь сменных рук — включая окровавленные — для воссоздания его запоминающейся позы «Да!», а также табличка с диалогом «WRYYYYYYYYYY»! Подставка с рукой для позирования в воздухе также включена. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота: 15,5 см.