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Complete models / Комплитки
Statue Legend Star Platinum
Statue Legend Star Platinum
0 отзывов
Категория:
Complete models / Комплитки
Артикул:
Figures-10832
Вес:
350 гр.
Источник:
JoJo's Bizarre Adventure
Размер:
27.8 x 15 x 13 см.
Производитель:
Medicos Entertainment
Материал:
PVC и ABS
11 090 ₽
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