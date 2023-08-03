Final Fantasy VII Remake: Play Arts Kai Jessie, Cloud & Motor Bike Set

Еще больше персонажей "FINAL FANTASY VII Remake" получат от Square Enix фигурки Play Arts Kai, включая эту безумно детализированную версию Джесси Расберри! К этой версии прилагается мотоцикл и дополнительная фигурка Клауда! Металлические доспехи, бандана, поясная сумка и другие эстетические элементы, которые были более подробно описаны в ремейке, были воссозданы! Ее лицо можно заменить на улыбающееся или подмигивающее, а входящие в комплект пулемет и различные сменные руки позволяют воссоздать динамичные позы из игры.