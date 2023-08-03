Final Fantasy VII Remake: Play Arts Kai Jessie, Cloud & Motor Bike Set

0 отзывов
Final Fantasy VII Remake: Play Arts Kai Jessie, Cloud & Motor Bike Set category.action-figures
  • Категория: Action figures / Экшн фигурки
  • Артикул: Figures-10933
  • Вес: 3330 гр.
  • Источник: Final Fantasy VII Remake
  • Размер: 24,7 см.
  • Серия: Play Arts Kai
  • Производитель: SQUARE ENIX
  • Материал: PVC
52 290 ₽

Описание

Еще больше персонажей "FINAL FANTASY VII Remake" получат от Square Enix фигурки Play Arts Kai, включая эту безумно детализированную версию Джесси Расберри! К этой версии прилагается мотоцикл и дополнительная фигурка Клауда! Металлические доспехи, бандана, поясная сумка и другие эстетические элементы, которые были более подробно описаны в ремейке, были воссозданы! Ее лицо можно заменить на улыбающееся или подмигивающее, а входящие в комплект пулемет и различные сменные руки позволяют воссоздать динамичные позы из игры.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)