Final Fantasy VII Remake Intergrade Play Arts Kai Sonon Kusakabe

Воин из Вутая, Сонон Кусакабэ, из "Final Fantasy VII Remake Intergrade" присоединяется к линейке фигурок PLAY ARTS Kai! В дополнение к куртке и штанам экипировки, наплечники, напоминающие доспехи, созданы с вниманием к текстуре, при этом обеспечивая артикуляцию. Входящее в комплект оружие - дубина уникальной формы, превышающая его рост, - можно держать в руке или хранить в ножнах на спине, что позволяет использовать его в самых разных вариантах.