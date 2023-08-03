Final Fantasy VII Remake Intergrade Play Arts Kai Sonon Kusakabe

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Final Fantasy VII Remake Intergrade Play Arts Kai Sonon Kusakabe фигурка
  • Категория: Фигурки
  • Артикул: Figures-10932
  • Вес: 890 гр.
  • Источник: Final Fantasy VII Remake
  • Размер: 9,2 x 5,6 x 27,2 см.
  • Серия: Play Arts Kai
  • Производитель: SQUARE ENIX
  • Материал: PVC
20 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Воин из Вутая, Сонон Кусакабэ, из "Final Fantasy VII Remake Intergrade" присоединяется к линейке фигурок PLAY ARTS Kai! В дополнение к куртке и штанам экипировки, наплечники, напоминающие доспехи, созданы с вниманием к текстуре, при этом обеспечивая артикуляцию. Входящее в комплект оружие - дубина уникальной формы, превышающая его рост, - можно держать в руке или хранить в ножнах на спине, что позволяет использовать его в самых разных вариантах.

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