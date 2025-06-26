1 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Модель Машинки Форсаж 1:32 FF Han's Mazda RX-7 30736 по мотивам франшизы "Форсаж".
"Форсаж" ("The Fast and the Furious" дословный перевод "Быстрые и яростные") — американская медиафраншиза, состоящая на 2023 год из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала. Франшиза основана на серии боевиков, которые в основном связаны с уличными гонками, ограблениями, шпионами и семьей.