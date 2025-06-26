Модель Машинки Форсаж 1:32 FF Han's Mazda RX-7 30736 по мотивам франшизы "Форсаж".

"Форсаж" ("The Fast and the Furious" дословный перевод "Быстрые и яростные") — американская медиафраншиза, состоящая на 2023 год из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала. Франшиза основана на серии боевиков, которые в основном связаны с уличными гонками, ограблениями, шпионами и семьей.