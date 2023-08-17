Liyue Character Standee Chongyun

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Liyue Character Standee Chongyun category.acrylic-figures
1 390 ₽
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Описание

Чун Юнь - играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Рожденный с избытком ян (положительной) энергии, Чун Юнь стал очень эффективным экзорцистом в Лиюэ — настолько эффективным, что он сам не видел духов, поскольку они немедленно убегали при его приближении. Чрезмерная энергия ян также делает его особенно восприимчивым к жаре и сильным эмоциям.

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