Inazuma Character Standee Sayu

999 ₽
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Саю — играбельный Анемо персонаж в "Genshin Impact". Саю использует двуручное оружие. Не смотря на свой маленький рост, Саю идеально справляется со своими обязанностями ниндзя. Она в совершенстве овладела навыками скрытности и превращения, хотя главным ее талантом, пожалуй, будет навык найти время для хорошего крепкого сна.