Inazuma Character Standee Sayu

Саю — играбельный Анемо персонаж в "Genshin Impact". Саю использует двуручное оружие. Не смотря на свой маленький рост, Саю идеально справляется со своими обязанностями ниндзя. Она в совершенстве овладела навыками скрытности и превращения, хотя главным ее талантом, пожалуй, будет навык найти время для хорошего крепкого сна.