Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange)

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Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange) category.vinyl
15 690 ₽

Описание

Подборка из 15 композиций из саундтрека культового аниме Dragon Ball Z - на лимитированном 2LP-издании, в том числе главный вступительный трек «CHA-LA HEAD-CHA-LA».

Действие Dragon Ball Z возобновляется через пять лет после свадьбы Сына Гоку. Таинственный воин Раддиц прибывает на Землю, чтобы найти Гоку, который узнает, что он происходит с планеты воинов с планеты воинов, из которых осталось только четверо. В основе сюжета лежит череда все более сильных противников, с которыми предстоит сразиться, но часто встречаются и квесты или путешествия, которые добавляют интереса помимо поединков.

Сериал стал мировым феноменом, обеспечив огромные продажи мерчендайзинга, и считается одной из самых влиятельных аниме-франшиз всех времен.

Трек-лист

1 A1 Cha-La Head-Cha-La 3:19
2 A2 Burst Forth, Exceptional Zenkai Power! 3:31
3 A3 Battle (I-Ku-Sa) 3:55
4 A4 Whole 4:04
5 B1 Journey Of Light 6:13
6 B2 The Strongest Rival 3:45
7 B3 Hero (You’re The Hero) 4:10
8 C1 Mind Power -Ki- 5:47
9 C2Girigiri - World Extreme 3:25
10 C3 Blue Wind Hope 3:44
11 C4 Burning Fight - The Burning Battles 3:19
12 D1 Day Of Destiny - Soul Vs Soul - 4:56
13 D2 Beyond The Galaxy Rising High 4:04
14 D3 We Gotta Power 3:58
15 D4 We Were Angels 3:51

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