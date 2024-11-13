Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange)

Подборка из 15 композиций из саундтрека культового аниме Dragon Ball Z - на лимитированном 2LP-издании, в том числе главный вступительный трек «CHA-LA HEAD-CHA-LA».

Действие Dragon Ball Z возобновляется через пять лет после свадьбы Сына Гоку. Таинственный воин Раддиц прибывает на Землю, чтобы найти Гоку, который узнает, что он происходит с планеты воинов с планеты воинов, из которых осталось только четверо. В основе сюжета лежит череда все более сильных противников, с которыми предстоит сразиться, но часто встречаются и квесты или путешествия, которые добавляют интереса помимо поединков.

Сериал стал мировым феноменом, обеспечив огромные продажи мерчендайзинга, и считается одной из самых влиятельных аниме-франшиз всех времен.

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