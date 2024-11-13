Dragon Ball Z Original Soundtrack Best Collection (Orange)

Подборка из 15 композиций из саундтрека культового аниме Dragon Ball Z - на лимитированном 2LP-издании, в том числе главный вступительный трек «CHA-LA HEAD-CHA-LA».
Действие Dragon Ball Z возобновляется через пять лет после свадьбы Сына Гоку. Таинственный воин Раддиц прибывает на Землю, чтобы найти Гоку, который узнает, что он происходит с планеты воинов с планеты воинов, из которых осталось только четверо. В основе сюжета лежит череда все более сильных противников, с которыми предстоит сразиться, но часто встречаются и квесты или путешествия, которые добавляют интереса помимо поединков.
Сериал стал мировым феноменом, обеспечив огромные продажи мерчендайзинга, и считается одной из самых влиятельных аниме-франшиз всех времен.
|1
|A1 Cha-La Head-Cha-La
|3:19
|2
|A2 Burst Forth, Exceptional Zenkai Power!
|3:31
|3
|A3 Battle (I-Ku-Sa)
|3:55
|4
|A4 Whole
|4:04
|5
|B1 Journey Of Light
|6:13
|6
|B2 The Strongest Rival
|3:45
|7
|B3 Hero (You’re The Hero)
|4:10
|8
|C1 Mind Power -Ki-
|5:47
|9
|C2Girigiri - World Extreme
|3:25
|10
|C3 Blue Wind Hope
|3:44
|11
|C4 Burning Fight - The Burning Battles
|3:19
|12
|D1 Day Of Destiny - Soul Vs Soul -
|4:56
|13
|D2 Beyond The Galaxy Rising High
|4:04
|14
|D3 We Gotta Power
|3:58
|15
|D4 We Were Angels
|3:51