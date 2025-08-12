DEVILMAN crybaby Original Series Soundtrack (2LP)

Описание
Погрузитесь в безумный мир «DEVILMAN Crybaby» с эпическим виниловым изданием оригинального саундтрека, передающим превращение Акиры в Дьяволмена.
Кэнсукэ Усио создал звуковую палитру, где человеческие эмоции сливаются с демонической силой, погружая слушателя в напряжённую атмосферу.
Этот саундтрек — не просто музыка, а часть вселенной «DEVILMAN Crybaby», созданная для фанатов и коллекционеров.
Трек-лист:
- The Genesis
- D.V.M.N.
- Buddy
- Devilman No Uta
- Strategist
- Akira the Wild
- Night Ride
- Miki
- Miki the Witch
- Wired
- School Life
- Wishy Washy
- They Said…
- Cheesy Drop
- Panic
- Possession
- Dreadful Stories
- Who Is She?
- Behind the Scene
- Sabbath I
- Judgement
- Smells Blood
- Death Mask
- Anxiety
- 60311
- The Crawling
- Nightmare
- His Heart
- Tears
- The Two of Them
- Night Hawk
- Beautiful Silene
- Black Mist
- Crisis
- The Cult
- Enigma
- Prayer
- Her Baton
- Veritas
- Ryo
- Satan
- Pathetique
- From Here to Eternity
- Crybaby