DEVILMAN crybaby Original Series Soundtrack (2LP)

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DEVILMAN crybaby Original Series Soundtrack (2LP) category.vinyl
12 390 ₽

Описание

Погрузитесь в безумный мир «DEVILMAN Crybaby» с эпическим виниловым изданием оригинального саундтрека, передающим превращение Акиры в Дьяволмена.
Кэнсукэ Усио создал звуковую палитру, где человеческие эмоции сливаются с демонической силой, погружая слушателя в напряжённую атмосферу.
Этот саундтрек — не просто музыка, а часть вселенной «DEVILMAN Crybaby», созданная для фанатов и коллекционеров.

Трек-лист:

  •     The Genesis
  •     D.V.M.N.
  •     Buddy
  •     Devilman No Uta
  •     Strategist
  •     Akira the Wild
  •     Night Ride
  •     Miki
  •     Miki the Witch
  •     Wired
  •     School Life
  •     Wishy Washy
  •     They Said…
  •     Cheesy Drop
  •     Panic
  •     Possession
  •     Dreadful Stories
  •     Who Is She?
  •     Behind the Scene
  •     Sabbath I
  •     Judgement
  •     Smells Blood
  •     Death Mask
  •     Anxiety
  •     60311
  •     The Crawling
  •     Nightmare
  •     His Heart
  •     Tears
  •     The Two of Them
  •     Night Hawk
  •     Beautiful Silene
  •     Black Mist
  •     Crisis
  •     The Cult
  •     Enigma
  •     Prayer
  •     Her Baton
  •     Veritas
  •     Ryo
  •     Satan
  •     Pathetique
  •     From Here to Eternity
  •     Crybaby

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