Злодейка, перевернувшая песочные часы. Книга 3

Купаясь в лучах славы и наращивая свое влияние, Арья сталкивается с шокирующим обвинением. Неужели она действительно попыталась убить своего отца — графа Розента и скрылась с места преступления? Могла ли Арья совершить столь очевидный и глупый поступок? Или единственный свидетель лжет?

На судебном заседании девушка столкнется лицом к лицу с детьми графа. Каждая сторона старается воплотить собственные коварные планы. И совсем скоро первые ростки мести дадут плоды!

Тем временем над империей нависла угроза войны. Король Кроа объединяется с герцогиней Фредерик и дворянской кликой для уничтожения наследного принца Аса! Сможет ли злодейка спасти своего возлюбленного?