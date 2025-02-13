Злодейка, перевернувшая песочные часы. Книга 3

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Злодейка, перевернувшая песочные часы. Книга 3 ранобэ
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  • The Villainess Turns the Hourglass. Vol.3
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-13871
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: The Villainess Turns the Hourglass
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 13,8 x 21,2 см.
  • Количество страниц: 464
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Фэнтези и Романтика
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Сансоби
  • ISBN: 978-5-17-169642-9
  • Дата выхода: Август 2025
Злодейка, перевернувшая песочные часы
Книга 1
Книга 2
Книга 3
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1 410 ₽
1 230 ₽
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Описание

Купаясь в лучах славы и наращивая свое влияние, Арья сталкивается с шокирующим обвинением. Неужели она действительно попыталась убить своего отца — графа Розента и скрылась с места преступления? Могла ли Арья совершить столь очевидный и глупый поступок? Или единственный свидетель лжет?

На судебном заседании девушка столкнется лицом к лицу с детьми графа. Каждая сторона старается воплотить собственные коварные планы. И совсем скоро первые ростки мести дадут плоды!

Тем временем над империей нависла угроза войны. Король Кроа объединяется с герцогиней Фредерик и дворянской кликой для уничтожения наследного принца Аса! Сможет ли злодейка спасти своего возлюбленного?

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