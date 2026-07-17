1 Судьба/Истоки. Том 1.

2 Судьба/Истоки. Том 2.

3 Судьба/Истоки. Том 3.

4 Судьба/Истоки. Том 4.

5 Судьба/Истоки. Том 5.

6 Судьба/Истоки. Том 6.

7 Комплект ранобэ Судьба/Истоки. (1-3 том)

8 Собрание ранобэ Судьба/Истоки. (4-6 том)

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.