Судьба/Истоки. Том 4.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Вернувшись в свое логово, Кастер обнаруживает, что его сожгли Вейвер и Райдер. Придя в совершенное неистовство, Жиль де Ре призывает на реку Мион грандиозное чудовище, способное пожрать всех жителей Фуюки. Правила четвертой Битвы за Святой Грааль его совершенно не волнуют, и теперь другие мастера обязаны любой ценой остановить его…
Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...