Судьба/Истоки. Том 4.

1 отзыв
Судьба/Истоки. Том 4. ранобэ
8% 5%
  • Fate/Zero. Vol. 4.
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-14555
  • Вес: 300 гр.
  • Источник: Fate/Zero
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 19 x 13 см.
  • Год выпуска: 2027
  • Жанр: Боевик, Драма и Фэнтези
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Гэн Уробути (Nitroplus) и Такаси Такэути (TYPE-MOON)
  • ISBN: 978-5-91996-550-3
  • Дата выхода: 2027
Судьба/Истоки
Том 1
Том 2
Том 3

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Скидка 5% при оплате онлайн
Оригинальная цена
740 ₽
680 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Что такое предзаказ?

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Описание

Вернувшись в свое логово, Кастер обнаруживает, что его сожгли Вейвер и Райдер. Придя в совершенное неистовство, Жиль де Ре призывает на реку Мион грандиозное чудовище, способное пожрать всех жителей Фуюки. Правила четвертой Битвы за Святой Грааль его совершенно не волнуют, и теперь другие мастера обязаны любой ценой остановить его…

Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...

Отзывы и вопросы

A

З

Здраво, очень даже здраво Хоть за доставку надо платить но всяко лучше чем ждать пока дойдет до какого нибудь читай города или аниме магаизнов

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