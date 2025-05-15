Словно ветер среди иссохших ветвей. Книга 1

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Словно ветер среди иссохших ветвей. Книга 1 ранобэ
  • Like Wind on a Dry Branch. Vol.1
  • Категория: Ранобэ
  • Артикул: Ranobe-13766
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Like Wind on a Dry Branch
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 14,5 x 22 см.
  • Количество страниц: 496
  • Год выпуска: 2025
  • Жанр: Романтика и Фэнтези
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Офсетная
  • Автор: Сэуль Таль
  • ISBN: 978-5-17-171641-7
1 090 ₽

Описание

Чума охватила империю. Риетта Тристи, потеряв любимого мужа и дочь, попадает в руки бездушного графа Касария. По воле судьбы тот умирает, оставив завещание: похоронить девушку заживо рядом с ним. Однако незадолго до погребения появляется Киллиан, эрцгерцог Аксиас, известный как беспощадный тиран, чтобы взыскать с графа огромный долг, но внезапно решает, что лучше заберет с собой… Риетту! Отправляясь в полную неизвестность, девушка намерена отплатить Киллиану за помощь.
Смогут ли, вопреки всему, вспыхнуть чувства между жестоким мужчиной, не знающим любви, и спасенной девушкой, потерявшей свою любовь?

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