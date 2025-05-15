Словно ветер среди иссохших ветвей. Книга 1

Чума охватила империю. Риетта Тристи, потеряв любимого мужа и дочь, попадает в руки бездушного графа Касария. По воле судьбы тот умирает, оставив завещание: похоронить девушку заживо рядом с ним. Однако незадолго до погребения появляется Киллиан, эрцгерцог Аксиас, известный как беспощадный тиран, чтобы взыскать с графа огромный долг, но внезапно решает, что лучше заберет с собой… Риетту! Отправляясь в полную неизвестность, девушка намерена отплатить Киллиану за помощь.

Смогут ли, вопреки всему, вспыхнуть чувства между жестоким мужчиной, не знающим любви, и спасенной девушкой, потерявшей свою любовь?