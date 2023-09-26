Единственный конец злодейки - смерть. Книга 1

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Единственный конец злодейки - смерть. Книга 1 ранобэ
Новелла «Единственный конец злодейки - смерть»
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 470 ₽

Описание

Это история девушки, которая становится сильной в невероятных обстоятельствах. Она живет обычной жизнью, сталкивается с проблемами, которые знакомы каждому: непонимание со стороны родителей, любовные переживания, одиночество. Пока однажды не просыпается Пенелопой Экхарт, главной злодейкой в популярной онлайн-игре - сильной, дерзкой и принципиальной. Все вокруг ее ненавидят, считают ничтожеством и желают смерти. Каждое неверное слово или поступок девушки – риск. Чтобы выжить, ей нужно завоевать симпатию одного из мужских персонажей. Однако это совсем не просто, ведь все они настроены против Пенелопы. Удастся ли ей обмануть саму смерть?

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