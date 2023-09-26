Единственный конец злодейки - смерть. Книга 1

Это история девушки, которая становится сильной в невероятных обстоятельствах. Она живет обычной жизнью, сталкивается с проблемами, которые знакомы каждому: непонимание со стороны родителей, любовные переживания, одиночество. Пока однажды не просыпается Пенелопой Экхарт, главной злодейкой в популярной онлайн-игре - сильной, дерзкой и принципиальной. Все вокруг ее ненавидят, считают ничтожеством и желают смерти. Каждое неверное слово или поступок девушки – риск. Чтобы выжить, ей нужно завоевать симпатию одного из мужских персонажей. Однако это совсем не просто, ведь все они настроены против Пенелопы. Удастся ли ей обмануть саму смерть?