Фигурка коллекционная Sanrio Family Halloween Mischief Series, в ассортименте

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Фигурка коллекционная Sanrio Family Halloween Mischief Series, в ассортименте category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15022
  • Вес: 125 гр.
  • Источник: Sanrio
  • Размер: 9.4 X 9.5 X 9.3
  • Производитель: TOP TOY
  • Материал: PVC и ABS
999 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Серия Halloween Mischief посвящена Хэллоуину и представляет любимых героев в ярких тематических костюмах с праздничной атмосферой.

Sanrio — японский бренд, подаривший миру Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin и многих других персонажей, ставших настоящими иконами японской культуры.

Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции. Собирайте разных персонажей и создавайте собственную праздничную композицию. В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.

Высота фигурки: 8 см.

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