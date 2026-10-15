Фигурка коллекционная Sanrio Family Halloween Mischief Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.
Серия Halloween Mischief посвящена Хэллоуину и представляет любимых героев в ярких тематических костюмах с праздничной атмосферой.
Sanrio — японский бренд, подаривший миру Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin и многих других персонажей, ставших настоящими иконами японской культуры.
Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции. Собирайте разных персонажей и создавайте собственную праздничную композицию. В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.
Высота фигурки: 8 см.