Фигурка коллекционная Sanrio Family Halloween Mischief Series, в ассортименте

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Серия Halloween Mischief посвящена Хэллоуину и представляет любимых героев в ярких тематических костюмах с праздничной атмосферой.



Sanrio — японский бренд, подаривший миру Hello Kitty, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Pompompurin и многих других персонажей, ставших настоящими иконами японской культуры.



Каждая коробка-сюрприз содержит одну случайную фигурку из коллекции. Собирайте разных персонажей и создавайте собственную праздничную композицию. В коллекции представлено 6 основных и 1 секретная фигурка.



Высота фигурки: 8 см.