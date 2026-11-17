Hatsune Miku: Colorful Stage! - популярная ритм-игра, объединяющая известных виртуальных исполнителей Vocaloid и оригинальных персонажей в ярких музыкальных историях.



Фигурки отличаются компактным размером, мягким материалом и тщательно проработанными деталями костюма, благодаря чему станет прекрасным дополнением коллекции поклонников Vocaloid.



В наличии Руи Камисиро и Кайто.