1 390 ₽
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Hatsune Miku: Colorful Stage! - популярная ритм-игра, объединяющая известных виртуальных исполнителей Vocaloid и оригинальных персонажей в ярких музыкальных историях.
Фигурки отличаются компактным размером, мягким материалом и тщательно проработанными деталями костюма, благодаря чему станет прекрасным дополнением коллекции поклонников Vocaloid.
В наличии Руи Камисиро и Кайто.