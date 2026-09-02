Мой дом ужасов. Книга 2

Продолжая выполнять задания черного телефона, Чэнь Гэ, сам того не осознавая, стал частым гостем полицейского участка. Из-за своей активности во время прямых трансляций он навлек на себя зависть других видеоблогеров. Но есть и хорошая сторона: канал привлек людей, готовых к сотрудничеству. Если Дом ужасов станет еще популярнее, то Чэнь Гэ пройдет больше уровней и сможет найти своих родителей.

Однако задания из телефона становятся все опаснее... В этот раз Чэнь Гэ должен исследовать пугающий третий корпус больницы и узнать тайны бывших пациентов. Но и это еще не все: в зеркале появляются жуткие кровавые врата. Что находится в загадочном мире по Ту Сторону?