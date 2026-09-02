Мой дом ужасов. Книга 2

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Мой дом ужасов. Книга 2 category.novels
25%
  • My House of Horrors. Vol.2
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-14787
  • Вес: 560 гр.
  • Источник: My House of Horrors
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 448
  • Жанр: Мистика, Ужасы и Детектив
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Вохуэй Сю Кунтяо
  • ISBN: 978-5-17-170968-6
Оригинальная цена
999 ₽
749 ₽
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Описание

Продолжая выполнять задания черного телефона, Чэнь Гэ, сам того не осознавая, стал частым гостем полицейского участка. Из-за своей активности во время прямых трансляций он навлек на себя зависть других видеоблогеров. Но есть и хорошая сторона: канал привлек людей, готовых к сотрудничеству. Если Дом ужасов станет еще популярнее, то Чэнь Гэ пройдет больше уровней и сможет найти своих родителей.
Однако задания из телефона становятся все опаснее... В этот раз Чэнь Гэ должен исследовать пугающий третий корпус больницы и узнать тайны бывших пациентов. Но и это еще не все: в зеркале появляются жуткие кровавые врата. Что находится в загадочном мире по Ту Сторону?

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