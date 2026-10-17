Несравненный. Том 2.

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Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

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Начало правления династии Суй, вторая половина VI века. Несмотря на сопротивление других тюркских племен, Апа-хан ищет союза с Великой Суй, для чего посылает с посольством Цзинь Лянь, свою младшую жену. Цуй Буцюй принимает предложение Цзинь Лянь и отправляется вместе с Фэн Сяо и Цяо Сянь, своей помощницей, на встречу с ханом, но на пути к великому союзу становится ясно, что никакой дружбы с Великой Суй хан больше не хочет. Несчастная Цзинь Лянь уже впала в немилость, а младший сын хана сосредоточивает в своих руках все больше власти. Вдобавок Цуй Буцюй и Фэн Сяо на свою беду подчиняют город Черчен, и теперь против них действуют загадочные Тринадцать Заоблачных Теремов. Круг врагов сужается… Останутся ли Цуй Буцюй и Фэн Сяо целы?

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Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что несколько десятков экземпляров - в печатном формате - уже проданы ещё весной, а в целом книга до сих пор не доступна? Данные по сайту "Буквоед": 64 экземпляра продано. Добрый день! Мы не знаем, как так получается, что Буквоед продает книги, которые еще даже не были напечатаны. Лучше это узнать у них. Второй том еще не вышел из печати, и конкретные сроки издательство пока не называло.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, комплекты с бонусами по предзаказу уже закончились или еще возможно заказать? Здравствуйте! Бонусы еще доступны.

Какого числа заканчивается предзаказ? Добрый день, по точным датам пока не сможем сориентировать.