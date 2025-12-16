Легенда о Фэй. Том 2

Пока всюду расходятся слухи, будто бы у Клинка Юга появилась достойная наследница, юная Фэй торопится вернуться домой. Обретенная слава смущает ее и не сулит ничего хорошего. Она еще не знает, что покой Сорока восьми крепостей навсегда нарушен, прежние узы распались, и теперь глава Ли, ее мать, вынуждена отправиться в путь, дабы разгадать тайну своего покойного отца. Что же связывает его с загадочным «Слиянием неба и моря»?