Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 2

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Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 2 category.novels
Лериана, невеста герцога по контракт. Новелла
Книга 1
Книга 2
Книга 3
879 ₽
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Описание

Пак Ынха вживается в роль Лерианы и собирается выжить любой ценой. Условия сделки с герцогом Виннайтом выполнены: пришло время разорвать помолвку и свести его с той, с кем ему на самом деле предначертано быть вместе.
Однако у изменчивой судьбы совершенно другие планы. Лериана испытывает противоречивые чувства к Ноа, а Беатрис, настоящая главная героиня романа, так и не появилась там, где должна была оказаться.
Сюжет неумолимо меняется… Есть ли в нем место для новой Лерианы Макмиллан? Или ее жизнь висит на волоске?

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