Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 2

Пак Ынха вживается в роль Лерианы и собирается выжить любой ценой. Условия сделки с герцогом Виннайтом выполнены: пришло время разорвать помолвку и свести его с той, с кем ему на самом деле предначертано быть вместе.

Однако у изменчивой судьбы совершенно другие планы. Лериана испытывает противоречивые чувства к Ноа, а Беатрис, настоящая главная героиня романа, так и не появилась там, где должна была оказаться.

Сюжет неумолимо меняется… Есть ли в нем место для новой Лерианы Макмиллан? Или ее жизнь висит на волоске?