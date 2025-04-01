Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 3

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Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 3 category.novels
Лериана, невеста герцога по контракт. Новелла
Книга 1
Книга 2
Книга 3
1 099 ₽
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Описание

Лериана встречается с Беатрис лицом к лицу. Однако златовласая красавица оказывается совсем не той веселой девушкой, которая была главной героиней романа. Теперь она мрачная и замкнутая и явно вынашивает коварные планы, преследуя какую-то цель.
Лериана снова в опасности, к тому же ее обвиняют в страшном преступлении. Рассчитывать девушка может только на помощь Ноа и саму себя. Вокруг них дворцовые интриги, темная магия и секреты, которые знает только тот, кто создал весь этот мир, — таинственная богиня.
Обретут ли Ноа и Лериана счастье?

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