Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 1

Обычная студентка Пак Ынха умирает и просыпается в теле Лерианы Макмиллан, второстепенной героини любовного романа. Но новая жизнь тоже оказывается под угрозой! Однако девушка знает события наперед и не намерена плыть по течению. Зная печальную судьбу своей героини, Лериана решает изменить предначертанное, чтобы выжить, и предлагает сделку влиятельному герцогу, брату короля и претенденту на престол, Ноа Виннайту.

Но может ли она доверять герцогу? И поможет ли заключенный контракт спасти Лериане свою жизнь или это решение только отсрочит неизбежное?