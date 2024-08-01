Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 1

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Лериана, невеста герцога по контракту. Книга 1 category.novels
Лериана, невеста герцога по контракт. Новелла
Книга 1
Книга 2
Книга 3
849 ₽
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Описание

Обычная студентка Пак Ынха умирает и просыпается в теле Лерианы Макмиллан, второстепенной героини любовного романа. Но новая жизнь тоже оказывается под угрозой! Однако девушка знает события наперед и не намерена плыть по течению. Зная печальную судьбу своей героини, Лериана решает изменить предначертанное, чтобы выжить, и предлагает сделку влиятельному герцогу, брату короля и претенденту на престол, Ноа Виннайту.
Но может ли она доверять герцогу? И поможет ли заключенный контракт спасти Лериане свою жизнь или это решение только отсрочит неизбежное?

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