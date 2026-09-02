Мой дом ужасов. Книга 1

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Мой дом ужасов. Книга 1 category.novels
25%
  • My House of Horrors. Vol.1
  • Категория: Новеллы
  • Артикул: Ranobe-14786
  • Вес: 580 гр.
  • Источник: My House of Horrors
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 15 x 22 см.
  • Количество страниц: 464
  • Жанр: Мистика и Ужасы
  • Обложка: Твердый переплет и Суперобложка
  • Автор: Вохуэй Сю Кунтяо
  • ISBN: 978-5-17-176591-0
Оригинальная цена
999 ₽
749 ₽
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Описание

Родители Чэнь Гэ загадочно исчезают и оставляют ему в руководство аттракцион под названием Дом ужасов. Теперь молодой человек заботится о старом помещении и пытается вернуть ему былую известность среди посетителей. Все меняется, когда в вещах семьи Чэнь Гэ находит тряпичную куклу и странный черный телефон с единственным приложением, названным так же, как и развлечение. Внутри — целая система заданий с баллами, вознаграждениями и новыми уровнями. Дом с привидениями можно сделать круче, больше и даже страшнее. Оказывается, все, что происходит в игре, воплощается наяву! Новому хозяину предстоит прокачать собственные способности, сделать Дом ужасов популярным и до дрожи пугающим, разгадать тайну исчезновения родителей, а пока… нужно попытаться выжить. Уже повеяло холодом, послышались странные звуки, а руки затряслись. Сможет ли Чэнь Гэ выдержать все испытания, которые приготовил для него Дом ужасов?

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