Аватар короля. Книга 1

Е Сю был лучшим игроком в онлайн-игре "Путь Славы", чей талант и превосходные навыки привели команду "Эра Рассвета" на вершину рейтингов. Но когда достижения клуба пошли на спад, его решили заменить на подающего надежды новичка Сунь Сяна и передать ему аккаунт Е Сю.



Покинув профессиональный киберспорт, главный герой устраивается на работу менеджером в интернет-кафе. Однако, когда "Путь Славы" запускает десятый сервер, Е Сю решает вернуться в игру и начать всё с нуля. Он вновь ступает на дорогу, ведущую к вершинам, вооружившись десятилетним опытом и воспоминаниями о былых свершениях.