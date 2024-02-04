Аватар короля. Книга 1

1 отзыв
Аватар короля. Книга 1 category.novels
25%
Аватар короля
Книга 1
Книга 2
Книга 3
Оригинальная цена
979 ₽
734 ₽
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Описание

Е Сю был лучшим игроком в онлайн-игре "Путь Славы", чей талант и превосходные навыки привели команду "Эра Рассвета" на вершину рейтингов. Но когда достижения клуба пошли на спад, его решили заменить на подающего надежды новичка Сунь Сяна и передать ему аккаунт Е Сю.

Покинув профессиональный киберспорт, главный герой устраивается на работу менеджером в интернет-кафе. Однако, когда "Путь Славы" запускает десятый сервер, Е Сю решает вернуться в игру и начать всё с нуля. Он вновь ступает на дорогу, ведущую к вершинам, вооружившись десятилетним опытом и воспоминаниями о былых свершениях.

Отзывы и вопросы

A

И

Ну что я могу сказать, это 10/10. Надеюсь следующие томики будут выходить как можно быстрее.

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