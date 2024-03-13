Аватар короля. Книга 3

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Аватар короля. Книга 3 category.novels
25%
Аватар короля
Книга 1
Книга 2
Книга 3
Оригинальная цена
999 ₽
749 ₽
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Описание

Е Сю продолжает покорять вершины на новом сервере игры «Путь славы». Все больше лидеров гильдий догадываются, с кем имеют дело, и кое-кто уже тщательно планирует месть за прошлые обиды. На сервере вдруг все меняется: сообщество наконец обвиняет самые влиятельные гильдии в никчемности. Те же, поняв, что ни побороть, ни переманить Сумрачного Повелителя на свою сторону не получится, начинают на него охоту. Однако, вместо того чтобы залечь на дно, Е Сю позволяет себе вызывающие и невозможные вещи: крадет «Первую кровь», на которую никто пока не готов замахнуться, находит талантливых напарников и даже объединяет заклятых врагов во имя общей цели!

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