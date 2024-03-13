Аватар короля. Книга 3

Е Сю продолжает покорять вершины на новом сервере игры «Путь славы». Все больше лидеров гильдий догадываются, с кем имеют дело, и кое-кто уже тщательно планирует месть за прошлые обиды. На сервере вдруг все меняется: сообщество наконец обвиняет самые влиятельные гильдии в никчемности. Те же, поняв, что ни побороть, ни переманить Сумрачного Повелителя на свою сторону не получится, начинают на него охоту. Однако, вместо того чтобы залечь на дно, Е Сю позволяет себе вызывающие и невозможные вещи: крадет «Первую кровь», на которую никто пока не готов замахнуться, находит талантливых напарников и даже объединяет заклятых врагов во имя общей цели!