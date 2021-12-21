Nendoroid Hikaru Shindo

6 488 ₽
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Дополнительные детали включают камень для игры в го, прикрепленный к руке, доску для игры в го и подушку для сидения. Диод Milight 316B (производства Hiromi Sangyo) можно установить в игральную достку, чтобы воссоздать Divine Move!
Обязательно добавьте его в свою коллекцию!