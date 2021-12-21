Nendoroid Hikaru Shindo

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Nendoroid Hikaru Shindo фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-8244
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Hikaru no Go
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Октябрь 2022
6 488 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Hikaru Shindo из популярного аниме-сериала «Hikaru no Go»! У него три лицевых панели, включая стандартное, улыбающееся и раздраженное выражение лица.

Дополнительные детали включают камень для игры в го, прикрепленный к руке, доску для игры в го и подушку для сидения. Диод Milight 316B (производства Hiromi Sangyo) можно установить в игральную достку, чтобы воссоздать Divine Move!

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!

 

Отзывы и вопросы

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