Nendoroid Hikaru Shindo из популярного аниме-сериала «Hikaru no Go»! У него три лицевых панели, включая стандартное, улыбающееся и раздраженное выражение лица.

Дополнительные детали включают камень для игры в го, прикрепленный к руке, доску для игры в го и подушку для сидения. Диод Milight 316B (производства Hiromi Sangyo) можно установить в игральную достку, чтобы воссоздать Divine Move!

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!