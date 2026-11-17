Возвращается потрясающая сборная модель «Евангелиона-01» от компании Kotobukiya, созданная по мотивам образа Годзиллы из фильма «Годзилла против Разрушителя»! Огненная расцветка Годзиллы передана за счет использования пластика соответствующих цветов. В комплект входят три варианта головы, два варианта грудной клетки и два варианта левой руки. Передняя часть бедра и коленная чашечка двигаются синхронно; также предусмотрена подвижность горла, которая активируется, когда модель «смотрит» вверх. В набор включено множество сменных кистей рук. Оформите заказ уже сегодня!



Высота готовой модели — около 19 см.