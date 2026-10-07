Evangelion New Theatrical Edition Pm Perching Kaworu Nagisa

Каору — один из самых запоминающихся героев Evangelion, чья история тесно связана с Синдзи Икари. Его спокойствие, доброжелательность и загадочная природа делают персонажа особенно значимым для сюжета.



Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды и характерных черт Каору. Размер и сидячая поза позволяет удобно разместить её на полке, рабочем столе или на витрине.



Размер: 14 см.