Evangelion New Theatrical Edition Pm Perching Kaworu Nagisa

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Evangelion New Theatrical Edition Pm Perching Kaworu Nagisa category.complete-models
  • Категория: Complete models / Комплитки
  • Артикул: Complete-Models-14958
  • Вес: 140 гр.
  • Источник: Neon Genesis Evangelion
  • Размер: 18.1 X 12 X 9
  • Производитель: SEGA
  • Материал: PVC и ABS
3 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Каору — один из самых запоминающихся героев Evangelion, чья история тесно связана с Синдзи Икари. Его спокойствие, доброжелательность и загадочная природа делают персонажа особенно значимым для сюжета.

Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды и характерных черт Каору. Размер и сидячая поза позволяет удобно разместить её на полке, рабочем столе или на витрине.

Размер: 14 см.

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