Evangelion New Theatrical Edition Pm Perching Kaworu Nagisa

3 790 ₽
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Каору — один из самых запоминающихся героев Evangelion, чья история тесно связана с Синдзи Икари. Его спокойствие, доброжелательность и загадочная природа делают персонажа особенно значимым для сюжета.
Фигурка выполнена с аккуратной проработкой причёски, одежды и характерных черт Каору. Размер и сидячая поза позволяет удобно разместить её на полке, рабочем столе или на витрине.
Размер: 14 см.